Pod hladinou expozičního rybníka při svíčkách a hudbě

Modrá – Ten, kdo si v nedělním podvečeru nenechá ujít v botanické a sladkovodní expozici Živá voda na Modré Koncert při svíčkách pod hladinou expozičního rybníka, určitě nebude litovat a domů si bude odnášet nezapomenutelné zážitky. Ve světle svíček se může od 17 hodin zaposlouchat do tónů violoncella, kytary, loopovaných zvuků hudebních nástrojů a zpěvu. „V ojedinělé atmosféře areálu Živé vody bude na violoncello hrát, ale také bude zpívat Zuzka Šebková (ZU Cello), na kytaru ji doprovodí Eliáš Cvek. Koncert bude spíše komornější, vhodnější pro dospělé návštěvníky,“ sdělila Veronika Mergentalová, pracovnice biocentra Živá voda. Pokud chtějí areál navštívit rodiče se svými ratolestmi ve věku do 15 let, měli by do něj zamířit od pátku do neděle v rámci akce Za vízo k vyzám. V uvedeném termínu budou mít děti vstup do areálu zdarma. Prohlídku si navíc mohou zpestřit plněním nejrůznějších úkolů. (zs)