Plavba po Baťově kanálu

Uherské Hradiště - Ulovit zlatou rybku, otestovat své znalosti o Baťově kanále ve vodohospodářském kvízu nebo si vyzkoušet práci ve vodohospodářské laboratoři.

To vše nabídne sobotní program Plavba za odměnu, který u příležitosti výročí 80 let plavební cesty pořádá od 10.00 do 14.00 Povodí Moravy a Statní okresní archiv Uherské Hradiště. Za splnění všech úkolů nejšikovnější děti získají plavbu lodí pro sebe i doprovod. Na dospělé čeká řada zajímavostí o Baťově kanále. Akce se bude odehrávat na třech sousedících místech – v areálu Povodí Moravy na Moravním náměstí, v přístavišti a ve Státním okresním archivu ve Velehradské ulici. (bm)