Plastiky ze dřeva a obrazy zaplní Galerii Slováckého muzea

Uherské Hradiště – Novou galerijní sezonu odstartují výstavy dvou absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. V přízemí Galerii Slováckého muzea budou k vidění díla sochaře a malíře Jaroslava Kovandy a v prvním patře práce malíře, kreslíře, ilustrátora a grafika Josefa Mžyka. Vernisáž je naplánovaná na 8. února na 17 hodin.

První jmenovaný v poslední době seká malé i velké plastiky z dubového dřeva, které barevně výrazně koloruje a dotváří technickými detaily. Jaroslav Kovanda je ale také malíř. „S malbou intenzivně začal až po padesátce. Maluje zásadně akrylem, zpočátku na plátno, nyní především na sololit, dřevěnou desku nebo na překližku," popsala kurátorka výstavy Milada Frolcová.

Druhý výstava v patře Galerie nese název Ohlédnutí a to retrospektivní expozice Josefa Mžyka. „Jeho díla se nacházejí v řadě zahraničních soukromých sbírek. Teď se symbolicky vrací zpět do Uherského Hradiště, kde to všechno začalo. V šedesátých letech 20. století studoval na 'umprumce' obor monumentální a dekorativní malba. Už tehdy jeho melancholické malby bez znalosti americké tvorby jsou překvapivě tvořeny na principech populárního pop-artu!“ zdůraznila kurátorka.

Výstavy si zájemci budu moct prohlédnout do 8. dubna. (bm)