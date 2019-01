Pestrá kolekce předvánočních zvyků v Huštěnovicích

Huštěnovice – Nezaměnitelnou předvánoční atmosféru mohou zažít o víkendu obyvatelé Huštěnovic. V sobotu odpoledne vyrazí z dolního konce vesnice, nikoliv pěšky, ale na bryčce tažené koňmi, Mikuláš se suitou čertů a andělů. K budově obecního úřadu, kde budou od 17 hodin koledovat žáci mateřské a základní školy, dorazí krátce po setmění, aby hodné děti obdaroval balíčkem sladkostí a ovoce. Na zlobivé děti si prý čerti chystají pytle. K obloze se pak vznese balonek štěstí s dětským přáním a rozsvítí se vánoční strom. V neděli od 14 hodin se mohou přijít děti i dospělí zabavit do vánočních dílniček. Do kulturního domu je zve stále agilní místní skupina Českého červeného kříže. Červenokřížští zasvětí návštěvníky tradičních dílniček do výroby ozdob ze slámy, papíru, šustí, proutí a dalších materiálů. Na pondělí 3. prosince se už určitě těší starší občané Huštěnovic. Knihovnice Irena Hlavačková pro ně připravila tradiční akci při vánočním cukroví a punči s názvem Vánoční rozjímání v knihovně. Jeho začátek je stanoven na 16. hodinu a třicátou minutu.

(zs)