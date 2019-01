Peloton Na kole dětem projede v pátek Slováckem

Slovácko - Josef Zimovčák vyrazil na vysokém kole na svou každoroční pouť na pomoc onkologicky nemocným dětem, letos už podeváté. Odstartoval ve středu z Ostravy a v rámci druhé etapy přijede a také se zastaví se svým pelotonem na Slovácku. V pátek tak bude možné potkat cyklisty v Uherském Brodě okolo 14.15, a to na Masarykově náměstí. Odtud budou pokračovat do Vlčnova, kde zastaví v 15.15 před obecním úřadem, dále pak do Podolí a do Drslavic, kde v tamním sportovním areálu zastaví přibližně v 17 hodin a v obci přespí do soboty. (bm)