Pavel Dias vystavuje opět 40 letech fotky dostihů

Uherské Hradiště – Tvář dostihu se jmenuje výstava, kterou ve středu zahájí v Galerii Vladimíra Hrocha v Uherském Hradišti. Návštěvníci si tak budou moct prohlédnout snímky Pavla Diase z prostředí světových dostihových závodišť od konce padesátých let až po sedmdesátá léta. Téměř čtyřicet let uplynulo od první stejnojmenné výstavy, která se konala v Praze v roce 1979. "Do poloviny listopadu minulého roku však o fotografiích autor téměř 20 let nevěděl, a ani nedoufal, že se ještě někde nacházejí. To zapříčinilo rozhodnutí je znovu prezentovat veřejnosti v symbolickém odstupu čtyřiceti let, což je v letošním roce rovněž polovina jeho života," pousmála se kurátorka výstavy Petra Baroňová. Vernisáž za účasti autora se uskuteční ve středu v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha, výstava potrvá do 3. dubna. (bm)