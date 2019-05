Památku Květoslava Tichavského uctí během v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – Památku bývalého starosty Uherského Hradiště Květoslava Tichavského uctí první ročník akce Běžím s Květošem. Zesnulý starosta se velkou měrou zasloužil o rozvoj sportu v srdci Slovácka. Nápad uspořádat památeční běh se zrodil v hlavě Tomáše Ježka, kreativního ředitele TVS. „Vždycky jsem z legrace tvrdil, že tu jeho hodinovku, kterou v Hradišti zavedl, poběžím. A vždycky jsem se z toho na poslední chvíli vymluvil. Když Květoš vloni zemřel, řekl jsem si, že je čas splnit slib. A tak poběžím s Květošem, a vy můžete taky,“ vysvětlil příběh vzniku běhu Tomáš Ježek. Cílem hodinového běhu není jako první přetnou cílovou pásku, ale uběhnout co nejvíc oválu na Slovácké Slávii, kde se akce bude konat. A to v sobotu 1. června v 10 hodin. „O to, kdo vyhraje, ale tentokrát půjde až ve druhé řadě. V první řadě chceme uctít Květoša a jeho práci pro Uherské Hradiště,“ zdůraznil Tomáš Ježek. Zájemci se mohu předem registrovat, veškeré informace najdou na webových stránkách televize TVS.