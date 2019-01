Padesát let Scorpions představí unikátní dokument

Uherské Hradiště – Padesát let skupiny Scorpions mohou shlédnout diváci v dokumentu Scorpions Forever. Kino Hvězda jej promítne v pondělí 16. 10. od 17.30 hodin. Osmnáct měsíců kapelu doprovázela filmařka Katja von Garnier. Na turné, které mělo být poslední, s členy kapely rozebírá jejich cestu na vrchol, těžké roky, kdy zpěvák a zakládající člen přišel o svůj unikátní hlas, návrat mezi rockovou elitu, zpovídá blízké okolí, včetně manželek. Sleduje jejich cestu od Bangkoku do Moskvy, přináší pohled do zákulisí koncertů a nabízí i současný život rockových hvězd, které stále vyprodávají největší haly světa. Filmařka také divákům ve svém snímku ukazuje, jak členové kapely dospěli na turné k rozhodnutí zahodit své plány na důchod a na místo toho naplánovat nové turné a album k padesátému výročí. (mvh)