Ostrožský zámek zahájí sezónu bohatým programem

Uherský Ostroh – Slavnostní zahájení hlavní turistické sezóny a otevření prohlídkových tras na tamním zámku se bude konat v Uherském Ostrohu poslední dubnovou neděli. Návštěvníci se tam mohou těšit na koncert populární moravské skupiny Tomáš kočko & Orchestr, která je dvojnásobným držitelem ceny Anděl za album roku. Alternativní vystoupení inspirované tradičním moravským folkem odstartuje na nádvoří ostrožského zámku v 15 hodin. Na koncert naváže v 17 hodin tamní folková skupina Nezapomeň. Obě vystoupení mohou zájemci navštívit zdarma. Současně budou přímo v prostorách zámku zahájeny prohlídky na unikátní a oblíbené fantasy prohlídkové trase v podzemí. Otevře se i cesta do historické zámecké věze, ze které se naskýtá nádherný pohled na celé Ostrožsko. Součástí bude i návštěva expozice věnované historii Uherského Ostrohu, na které se podílela i Kronikářka Věra Hendrychová. Prohlídky se uskuteční od 9 do 17 hodin. Zájemci mohou zabloudit také do Zámecké galerii, kde bude k vidění výstava obrazů tamního malíře Vlastimila Mahdala.