Oslavu vína zpestří i olomoucká varhanice

Uherské Hradiště – Přehlídku kulturního dědictví regionu Slovácka v podobě Slavností vína a otevřených památek obohatí koncert Markéty Prokopovičové, varhanice a učitelky hry na klávesové nástroje. Olomoucká rodačka se hře na varhany začala věnovat už na základní škole pod vedením Vladimíra Sobotky. V činnosti pokračovala i dále na olomoucké Konzervatoři Evangelické akademie ve třídě varhaníků Petra Rajnohy a Hany Ryšavé, v současnosti studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Své znalosti si však prohlubuje i samostatně a snaží se aktivně zapojovat do soutěží a mistrovských kurzů vedených známými zahraničními osobnostmi. „Už od začátku studia hry na varhany jsem se zúčastnila několika celostátních i mezinárodních soutěží. Jednou z nich byla například soutěž žáků základních uměleckých škol Organum Regium Pardubice, kde jsem získala třetí místo,“ okomentovala Markéta Prokopovičová své prvotní úspěchy. Dále se zapojila i do soutěže Pražského jara v roce 2013, Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě roku 2016 nebo do kurzu vedeného titulárním varhaníkem katedrály Notre Dame v Paříži Olivierem Latrym. Mimo to aktivně vystupuje po celé republice, ale také v zahraničí. V Uherském Hradišti má varhanice koncertovat v neděli 9. září, a to v Kostele sv. Františka Xaverského v 11.15. Návštěvníci si budou moct v jejím podání poslechnout skladby několika varhaníků, například Maurice Duruflé či Františka Musila. (bla)