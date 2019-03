Hodina Země: světla zhasnou v Ořechově i v Hostětíně

Ořechov – Spolu s dalšími 104 českými obcemi se na hodinu ponoří do tmy v Ořechově i v Hostětíně. Dají tam tak najevo svou podporu ochraně životního prostředí. Obě obce se zapojily do ekologické kampaně Hodina Země, kterou v České republice koordinuje Ekologický institut Veronica z Hostěnína v Bílých Karpatech. Akce zaměřená zejména na nutnost omezení využívání fosilních paliv se bude konat v sobotu 30. března od 20.30 do 21.30 hodin. Symbolické zhasnutí osvětlení na jednu hodinu samozřejmě nestačí, proto se například obec Ořechov zavázala také k zavedení kompostérů na bioodpad do každé domácnosti. V Hostětíně má vedení obce v plánu zhasnout pouliční osvětlení. Celosvětová kampaň odstartovala v roce 2007 zhasnutím opery v Sydney, dnes se jí účastní miliony lidí na celém světě. V České republice se k akci každoročně přidává více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. (kh)