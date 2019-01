Nenechejte si ujít slavnostní rozsvícení Naganského expresu

Kunovice – Pokud chcete být u vyvrcholení projektu s názvem Velký přelet aneb Jak dostat velké dopravní letadlo po zemi z Prahy do Kunovic, ale zároveň být i u zahájení nové životní etapy letounu TU-154M, přezdívaného jako Naganský expres, zamiřte 3. srpna vpodvečer do Leteckého muzea v Kunovicích.

„Návštěvníci si od 17 do 20 hodin budou moct poprvé za poplatek prohlédnout interiér bývalého vládního letounu TU-154, takzvaný Naganský expres, s nímž se v roce 1998 vrátili do Prahy z Nagana, na ostrově Honšú v Japonsku, čeští olympionici se zlatým hokejovým týmem,“ uvedl ředitel Leteckého muzea Kunovice Martin Hrabec.

Návštěva bude o to slavnostnější, že v rámci doprovodného programu festivalu Letní filmové školy proběhne večer pod širým nebem, a to od 20.30 hodin před zmíněným letounem strhující dokumentární film The Nagano Tape (Pásky z Nagana), který režíroval Ondřej Hudeček. Filmu bude předcházet snímek režiséra Jana Gogoly Pozemní let, zachycující přesun TU-154 do kunovického Leteckého muzea.

„Po projekcích zmíněných filmů, na nichž přítomnost přislíbili oba režiséři, se úderem 23. hodiny se Naganský expres slavnostně rozsvítí. Bude to poprvé od roku 2007. Výjimečné akce se zúčastní původní posádky a personál vládního letounu TU-154,“ informoval Martin Hrabec. Hokejisté, kteří na palubě letounu slavili v roce 1998 olympijské zlato, ale kvůli zaneprázdnění účast na slavnostní akci nepotvrdili. „Pokud by náhodou některý z nich přijel, bylo by to velké překvapení nejen pro nás, ale jistě pro všechny návštěvníky muzea,“ svěřil se jeho ředitel.

Rozsvícení letounu je vyvrcholením jeho záchrany. Rekonstrukce Naganského expresu trvala dva roky, ale ještě není podle šéfa muzea všechno hotovo. Drobné dodělávky budou probíhat do konce letošního roku.

„Věřím, že návštěvníky akce potěší, že si budou moct interiér letounu prohlédnout rozsvícený mezi 23. až 24 hodinou, a to za stokorunový poplatek,“ řekl Martin Hrabec. Neodpustil si poznámku, že všichni dobrovolníci, kteří o jednom dubnovém víkendu přišli do muzea aeroplány umývat, měli stejně jako loni tu výsadu, že jim byla zdarma umožněna prohlídka interiéru Naganského expresu ještě před jeho zkompletováním. (zs)