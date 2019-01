Nenechejte si ujít čtvrtý Slovácký košt slivovice

Uherské Hradiště - Slovácké pálenice jedou v těchto dnech na plné obrátky. A pojedou možná, díky bohaté úrodě nachově modrého ovoce, až do prvních koštů slivovice na dědinách Slovácka. Na ty si milovníci průzračných švestkových pálenek ještě nějaký měsíc počkají. Ujít by si proto neměli nechat IV. ročník slováckého koštu slivovice, takzvaného Superkoštu, který se uskuteční v sobotu 10. listopadu v uherskohradišťské Redutě. Jeho pořadatelem bude Společnost přátel slivovice České republiky, která byla založena v metropoli Slovácka v dubnu roku 2011. Ta ještě v témže roce uspořádala ve Vlčnově 1. slovácký košt slivovice, z něhož vzešel vítězný vzorek tohoto destilátu z celé naší národopisné oblasti. Sobotní košt slivovice, oficiální mistrovství regionu Slovácko, se uskuteční od 15 do 22 hodin. K ochutnání bude více než sto vzorků toho nejlepšího vypáleného a vybraného degustátory na regionálních koštech za poslední dva roky z celého Slovácka. O pohodovou náladu se bude během večera starat cimbálová muzika Jaroslava Čecha, ale chybět nebude ani něco na zub. (zs)