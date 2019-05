Na Živé vodě Modrá pokřtí v sobotu pratuřího býčka

Modrá – Den pratura. To bude v sobotu od 9 do 17 hodin název akce, která se uskuteční v pratuří obůrce botanické a sladkovodní expozice Živá voda na Modré. Návštěvníkům nabídne bohatý program přehlídku trofejí dutorohé zvěře od Jaroslava Šmída, prodej rybích specialit od Michala Zelenky z jižních Čech, malování a modelování býčka z Býčí skály, přednášku o praturech, ale i jejich krmení. Největším tahákem bude křest pratuřího býčka, který v hektarové obůrce Živé vody spatřil světlo světa 10. dubna. „Býček, který už dnes váží 45 kilogramů, dostane jméno Jaroš. Polotmavé pivo třináctka z Jarošovského pivovaru ponese název Pratur. Několik jeho lahví uloží potápěč Živé vody do podvodního archivu,“ prozradil správce biocentra Jiří Kroča, který ve funkci hlavního zootechnika dohlížel na porod prvního pratuřího mláděte narozeného po několika staletích na Moravě. (zs)