Na zámku v Buchlovicích připravují výstavu tulipánů

Buchlovice – Zámek Buchlovice a přilehlý park se pomalu probouzí ze zimního spánku. Již druhý víkend v březnu byl pro veřejnost otevřen zámecký park a od poloviny měsíce mohou zájemci o víkendech navštívit také samotný zámek. O důvod víc, vydat se na prohlídku zámku, budou mít návštěvníci od čtvrtku 29. března do 2. dubna. Koná se tam totiž oblíbená výstava květin Tulipománie. V zámeckých interiérech budou k vidění aranžmá z řezaných tulipánů více než 60 odrůd a další jarní květinová výzdoba.

Na zámku v Buchlovicích se také letos připojí k akci Národního památkového ústavu s názvem Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Učiní tak v rámci výstavy Rodina Leopolda Berchtolda II. na cestách, která bude v prostorách zámku instalována od 1. května do 30. září. Návštěvníci tak mohou prostřednictvím bohatého fotografického materiálu a trojrozměrných předmětů nahlédnout do cestovatelských aktivit rodiny Berchtolodvých v letech 1893 – 1918, které byly mimo jiné motivovány diplomatickou službou Leopolda II. Berchtolda v Paříži a Petrohradě. (mm)