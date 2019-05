Na Velehradě se setkají absolventi nejen vysokých škol

Velehrad – Na dvě stě padesát mladých lidí ve věku 21 až 35 let, absolventů jiných než vysokých škol, kteří začínají pracovat nebo už mají zkušenosti z profesního života, zakládají rodiny nebo hledají své místo v dospělém životě, se od pátku do neděle zúčastní IV. ročníku Absolventského Velehradu.

Součástí programu víkendové setkání umožní jeho účastníkům společné slavení eucharistie, přednášky, diskuze, workshopy, strávení času s přáteli, navázání nových kontaktů a obohacení se o společné zážitky. Akce nabídne také prostor pro ztišení a meditaci.

Téma IV. ročníku Absolventského Velehradu „Co je cíl?“ bude rozděleno do tří podčástí: Já křesťan, Křesťan a vztahy, Křesťan a společnost. „Chceme lidem ukázat možné cesty, kterými se absolvent může vydat. Cesty, které vedou do Božího království, cesty, kterými chceme vytvořit to Boží království už zde na zemi,“ informoval Vojtěch Červený, vedoucí přípravného a realizačního týmu.

Účastníci akce, kterou zastřešuje Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, se mohou těšit na přednášku bývalého předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a spisovatele Jiřího Padevěta o hodnotách společnosti po dvou totalitách, na přednášku herce Josefa Pejchala o skloubení popularity s křesťanským životem nebo na debatu s jezuitou, chartistou a držitelem Ceny Paměti národa Františkem Líznou. Účast na setkání přislíbil apoštolský nuncius Charles, Danielo Balvo.