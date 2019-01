Na Slavnosti vína do Hradiště vás přiveze Rosnička

Uherské Hradiště - V sobotu 8. září nabídnou České dráhy zájemcům zážitkovou jízdu parním vlakem Rosnička směřujícím na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Vlak pojede ráno v 7 hodin z Olomouce do Uherského Brodu. Poté bude jezdit mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem. Na vlakové nádraží v Hradišti vyrazí do Komenského města v 8.49 hodin a na místě bude za 20 minut. Po půlhodině vyjede na cestu zpět do metropole Slovácka, kam se vrátí 10 minut po 10. hodině. V sobotu 8. 9. navíc České dráhy zavedly mimořádné posilové spoje:

vlak Os 11048 ze stanice Bojkovice město (odj. v 7:49 hod) do stanice Staré Město u Uherského Hradiště (př. v 8:57 hod) a vlak Os 11047 ze stanice Uherské Hradiště (odj. v 21:47 hod) do stanice Veselí nad Moravou (př. v 22:17 hod). (pb)