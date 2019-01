Na Mýtinkafestu v Babicích bude v sobotu živo

Babice – Cimbálovou muziku Tramín a Čarapa, folklorní soubor písní a tanců Handrlák, folklorní soubor Kalina a dívčí pěvecký sborek Kalinka si v sobotu večer vychutnají příznivci folkloru v Babicích. V rámci Babického kulturního léta se od 16 hodin ve dvoře Muzea myslivců a pytláků Na Mýtince uskuteční Mýtinkafest aneb Setkání s folklorním souborem Kalina a jejími hosty. Diváci, kteří se akcí pod širým nebem nechají zlákat, se mají podle jednoho z pořadatelů, Antonína Žmoly, na co těšit. Po 20. hodině zapěje pěvecký sborek Kalinka a pak krev v žilách diváků rozproudí verbíři. „Ti přijedou z Kyjovska, Uherskobrodska, Uherskohradišťska a Hanáckého Slovácka. Každý z verbířů nabídne divákům vrchovatou měrou to nejlepší, co ve svém programu má,“ nechal se slyšet Antonín Žmola. (zs)