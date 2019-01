Na kvetoucí zámecké louce budou znít Písně kosecké

Buchlovice – Víc než dvěma stovkám sekáčů, sekáček, zpěváků, zpěvaček, muzikantů a muzikantek z Moravy a Slovenska bude stát za to, aby si o poslední květnové neděli výjimečně přivstali a zamířili do zámecké zahrady v Buchlovicích na XXIII. ročník Písní koseckých, které jsou jakýmsi Svátkem ranního rozbřesku.

Zpěv, hudební nástroje, kutí a svištění kos budou na zámecké louce plné jarních květů znít už třicet minut po čtvrté hodině. Akce bude zahájena deset minut před pátou hodinou kosením luk a zpěvem mužských i smíšených sborů, mezi šestou až sedmou hodinou přijde čas na snídani v trávě, k níž bude tradiční vaječná škvařešina, čerstvý chleba a kefír.

A pak už bude odstartována soutěž o nejlepšího sekáče a sekáčku Slovácka. Loni si titul nejlepší sekáčky odvezla do slovenského zvolena Lea Hnatevičová, nejlepším sekáčem se podruhé za sebou stal Josef Morávek (68) z Vamberku v Orlických horách. (zs)