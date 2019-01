Na kole za krásami Slovácka s vůní aljašského lososa

Slovácko – Pokud nevíte, kam si v sobotu vyrazit na bicyklu, nechejte se zlákat 2. ročníkem jednodenního gastrotour festivalu, při němž můžete poznávat krajinu Slovácka s bohatou historií památek, gastronomie a vinného moku. V rámci festivalu, nad nímž převzal záštitu první muž slovácké metropole Stanislav Blaha, posnídáte v restauraci Beef&Beer. Úderem 10. hodiny si vyšlápnete k rozhledně Florianka, odtud k lázním Leopoldov a okolo buchlovického zámku. Oběd si dáte v BalonCentru Břestek a přes Chabaně, kolem Archeoskanzenu Modrá dorazíte do restaurace Rybníček ve Starém Městě. Při večeři s vůní aljašského lososa vám bude o svých zážitcích z Aljašky vyprávět extrémní biker Jan Kopka. „Přeji všem účastníkům letošního ročníku Tour de Slovácko, ať do toho pěkně šlápnou a dají si na zdraví jak pár kilometrů, tak něco dobrého na zub,“ zve Stanislav Blaha na akci, která by měla být pro každého slováckého šohaje a děvčicu povinná.

(zs)