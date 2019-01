Na Buchlovském kování budou letos nově odlévat bronz

Buchlovice – Údery do kovadliny, jak se kov tříští o kov. Tavba železné rudy a výstava autorských výrobků. Tak lze shrnout již 12. ročních kovářského a nožířského sympozia, který se uskuteční na hradě Buchlov. V sobotu 14. července od 10 do 18 hodin a v neděli do 15 hodin si budou zájemci moci užít nejen prohlídek hradu, ale také desítek kovářů, nožířů, měditepců, plátnéřů a jejich výrobků, které budou umělci tvořit přímo před zraky návštěvníků. Novinkou letošního ročníku má být odlévání bronzových předmětů. Pro děti organizátoři připravili doprovodný program, ale také loutkové divadlo, kování hřebíku nebo soutěž v hodu kovadlinkou a kovářským kladivem. Lidé si mohou na kovářském jarmarku zakoupit jak kované věci, tak šperky a drátenické výrobky. (bla)