Muzeum v Bystřici pod Lopeníkem láká na výstavy grafiky

Bystřice pod Lopeníkem – Sérii tří výstav v rámci roku české grafiky připravují na následující měsíce v obecním muzeu v Bystřici pod Lopeníkem. Jako první se můžete těšit na výstavu grafik Viktora Chrenka, dlouholetého člena Sdružení výtvarných umělců Moravskoslovenského pomezí. Vernisáž proběhne ve středu 14. března v 17:30 a promluví na ní umělcův syn Vítězslav Chrenko. Výstava potrvá do 14. dubna. Zájemci se mohou tuto středu dostavit do místního muzea již o hodinu dříve. V 16:30 tam podle správce muzea Libora Velana začne promítání fotografií z historie obce od místního rodáka Jana Beníčka, kterému je věnováno tamější muzeum. Jako druhá se v muzeu představí výstava grafik Chrenkova syna Vítězslava a do třetice tam proběhne výstava pod názvem To nejlepší z české a slovenské grafiky. (mm)