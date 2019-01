Movember v Uherskohradišťské nemocnici nabízí mužům bezplatné preventivní vyšetř

Uherské Hradiště - Už podruhé se Uherskohradišťská nemocnice připojuje k mezinárodní osvětové kampani Movember. Akce, jejímž symbolem je knírek, se zaměřuje na prevenci v oblasti rakoviny varlat a prostaty. V průběhu listopadu tak mohou muži přijít do laboratoří biochemie Uherskohradišťské nemocnice, kde jim zdarma provedou test z malého množství krve. V loňském roce se díky této akci podařilo zachytit dva případy rakoviny. „Zájemci se nemusí nikde hlásit, nemusí být ani na lačno. Takže skutečně záleží na nich, kdy si udělají chvilku času. Test spočívá jen v odběru malého vzorku krve, ve které zjišťujeme množství jednoho konkrétního antigenu. V ten samý den tak můžeme pacientům říct, jestli mají vše v pořádku, nebo jestli jsou v tzv. šedé zóně a měli by se nechat vyšetřit či jestli už jejich výsledky signalizují vážný problém,“ popisuje Bronislava Rozhonová, primářka Oddělení klinické biochemie. Movember v Uherskohradišťské nemocnici podpoří také herci Slováckého divadla, kteří tady první listopadový den podstoupí krevní testy. „Když jsem se o této možnosti zmínil mezi kolegy, zvedla se hned velká vlna zájmu. Bude nás proto v nemocnici plno, a to včetně našeho pana ředitele. Kvůli nejrůznějším pracovním povinnostem, jako je třeba natáčení, se ale nemůžeme připojit tím, že bychom si nechali narůst kníry,“ říká mluvčí Slováckého divadla Jožka Kubáník.

V loňském roce absolvovalo toto preventivní vyšetření celkem 815 mužů, 31 z nich se ocitlo v šedé zóně a 50 mužů mělo hraniční výsledek. „Pokud se někdo dozví, že se jeho výsledky nachází ve zmíněné šedé zóně, ještě to nemusí nic znamenat. Mohou mít problém, ale nemusí. Proto hned všem doporučujeme zajít k urologovi nebo také třeba za čtrnáct dní testy zopakovat. Výsledky totiž mohou ovlivnit některé vnější podněty. Třeba sexuální aktivita před odběrem nebo dokonce jízda na kole,“ vysvětluje primářka Rozhonová.

„Dvě ze tří úmrtí mužů nad šedesát let má na svědomí rakovina prostaty. Budeme proto rádi, pokud se přijde otestovat ještě více zájemců než v loňském roce. Loni k nám do laboratoře dokonce volala jedna dáma, která se ptala, jestli se může nechat také otestovat. Varlata ani prostatu ale neměla, tak jsme ji bohužel museli odmítnout,“ uzavírá s humorem primářka Rozhonová. Na preventivní testy je samozřejmě možné přijít kdykoli v průběhu celého roku, a to i bez lékařského doporučení. Mimo akci Movember si jej ale musí pacient uhradit ze svého.