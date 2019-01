Móda osmičkových let bude k vidění na ostrožském zámku

Uherský Ostroh - Možnost podívat se, co se nosilo od 20. až do 70. let minulého století, nabídne od pátku nová výstava na zámku v Uherském Ostrohu.

Expozice mapuje pomocí módy jednotlivé dekády od vzniku Československa až téměř do doby jeho zániku. Takzvanou módu osmičkových let si budou moct zájemci prohlédnout do 30. srpna v zámecké galerii, a to od úterý do neděle od 9 do 17 hodin s půlhodinovou obědovou pauzou od 12 hodin. (bm)