Mistři slova se opět předvedou na Míru

Uherské Hradiště – Vlastní veršovaný text, žádné rekvizity, improvizace a pouhých pár minut na to ukázat ze sebe to nejlepší. Přitom dokázat skvěle pobavit živé publikum, které může v opačném případě dávat najevo svou nelibost a soutěžícího nemilosrdně vypískat. Tak by se dalo popsat básnické stand-up vystoupení slam poetry, které se v českém prostředí těší stále většímu zájmu. V dalším slamerském večeru, který se v Uherském Hradišti bude konat už tradičně v Klubu Mír, změří síly ostřílení i začínající slameři z české a moravské scény. Tentokrát ale slameři zamíří na Mír v sestavě, kterou Hradiště ještě nezažilo. Svou exhibici představí mistři a finalisté z posledních let. Návštěvníci nepřijdou ani o oblíbeného mistra České republiky ve slamu roku 2014 Anatola Svahilece, který bude celým večerem provázet. Slam poetry se uskuteční v pátek 19. dubna od 20 hodin.