Martinské hody budou se stárky jen v Buchlovicích a Stříbrnicích

Slovácko – Na přelomu první a druhé listopadové dekády se uskuteční v několika slováckých dědinách martinské hody.Slavit budou v Buchlovicích, Kudlovicích, Nedachlebicích či Stříbrnicích. Jisté ale třeba v Buchlovicích je, že martinské hody, které v sobotu začnou v deset hodin dopoledne na tamním náměstí Svobody, budou mít všechno, co k nim patří. Tedy především stárky. Těmi staršími budou sourozenci Veronika a Pavel Kuncovi, role mladších stárků na sebe vzali Šarlota Daňhelová a Robertem Lukeštíkem. Ti jsou pevně přesvědčeni, že povolení ke konání hodů jim na pódiu před restaurací U Páva dá první muž městyse Jiří Černý, při čemž mu budou sekundovat zastupitelé a tamní farář Rudolf Chmelař. Hodovat se bude v městečku nejen v sobotu, ale i v neděli po mši svaté. V 11.30 zatančí chasa na náměstí, pak zapózuje v parku fotografům a za doprovodu dechovky Buchlovjané vyrazí na obchůzku městysem.

Přehlídkou krojové krásy budou pouze jednodenní martinského hody ve Stříbrnicích. Ty začnou půl hodiny po sobotním poledni hodovou mší svatou v tamním kostele. Po mši, kterou bude celebrovat P. Anton Kasan z Boršic, vyrazí chasa pro stárky – Martina Peprníka a Nikolu Vandovou, kteří mezi 15. až 16. hodinou přijdou požádat starostu Petra Matouška k jeho domu o povolení hodů. Při večerní hodové veselici bude vyhrávat dechovka Nedakoňanka.

„Už třetím rokem budeme mít v naší obci hody bez stárků, letos i bez práva a s podstatnou změnou hodového programu,“ řekl posmutněle starosta Kudlovic Josef Snopek. Mládenci si vyšlápnou z kulturáku pro děvčice k chalupě Strmenských, kde bude krátký program, pak projdou krojovaní dědinou za doprovodu Boršičanky a cimbálovky z Velehradu. Hodová muzika začne v kulturním domě ve 20.00. „V neděli odjedou krojovaní na Dolinu, v jejímž centru se budou s tamními občany veselit. Pak společně odjedou do dědiny a vyrazí si na její obchůzku,“ informoval starosta. Ani dvoudenní martinské hody v Nedachlebicích nebudou mít své vládce. Čtrnáct krojovaných párů se v 13.30 zúčastní svěcení práv v kostele sv. Cyrila a Metoděje, aby se pak vydaly, za doprovodu Nedachlebických i jejich hostů, průvodem dědinou pro povolení hodů. „Pikantností letošních hodů bude, že po deseti letech se uskuteční hodová zábava v opraveném místním kulturním domě a hodaři nemusí jet na zábavu do sousedního Zlámance,“ radoval se starosta Robert Křenek. (zs)