Manželské páry to s kuželkami zakoulí v Bánově

Bánov – Hravým manželským párům se nabízí možnost zúčastnit se netradiční soutěže ve srážení kuželek. Už pátý ročník Májového koulení se bude konat v Bánově v tamní Sportovní hale. Přihlášené manželské páry změří své síly v šedesáti hodech. Hrát se bude ve dvou kolech. V pátek a sobotu zkusí štěstí všechny registrované páry ze Suché Lozi, Bystřice a Bánova v kvalifikačním kole. Osm párů, které srazí nejvíce kuželek postoupí do kola vyřazovacího, které se uskuteční v sobotu podvečer. První tři páry si odnesou věcné dary. Na vítěze čeká zápis na putovní pohár. Zájemci o aktivní účast mají poslední možnost se přihlásit do středy 15. května do 18 hodin.