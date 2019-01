Magické bytosti se slétnou na košťatech do skanzenu

Modrá – V čarodějný ráj se promění v pondělí od 18. hodiny večerní Archeoskanzen Modrá. O titul Miss koště se už potřiadvacáté utkají zletilé čarodějnice. Zda titul obhájí tři loňské missky, a to unijní dvojčata – Martina Plačková s Ivanou Burešovou a Růžová čarodějnice Veronika Huňková, to je podle pořadatelů ve hvězdách. O tom, kdo zvítězí, rozhodne porota a potleskoměr. Co je však téměř jisté, že nezávislá porota nevyhlásí nejpohlednější a nejzajímavější čarodějnici nebo čaroděje v dětské kategorii. Každé dítě si za účast na sletu odnese domů diplom a nějakou dobrotu. Kromě dalších soutěží pro dospělé a dětské bytosti na košťatech nebude chybět ani tanec, k němuž budou hrát místní kanci Lončáci. „Že by některá čarodějnice odlétla ke svému domovu na koštěti, toho se neobávám. Některé se budou možná domů vracet až po půlnoci. Třeba i proto, aby se jim doma od svých milých dostalo prvomájového políbení,“ podotkl s úsměvem správce skanzenu Lubomír Sláma. V úterý večer postaví šikovní chlapi před obecním úřadem máji. A opět bude veselo. (zs)