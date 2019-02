Maďarské, slovenské, ale i české soubory se sjedou na straňanský festival Fašank

Strání – Zabijačka, výroba tradičního skla a spousta muziky. Přesně v takovém duchu se ponese již tradiční festival masopustních tradic Fašank 2019 ve Strání, letos již po dvaatřicáté. „Je to taková naše krásná dlouholetá tradice. Rozhodně toho bude spoustu k vidění i letos,“ poznamenal starosta Antonín Popelka. Slavnost bude trvat pět dní v termínu od pátku 1. března do úterý 5. března. Přehlídku v pátek úderem 18 hodiny zahájí tamní základní škola pásmem Od fašanku do fašanku, pro dospělé později zahraje cimbálovka Srýci. Sobota bude programově naplněna k prasknutí. Zájemci si budou moc již od 8 hodin prohlédnout ukázky ruční výroby skla, jak ve Sklárně Květná, tak i v menší, rodinné sklárně Ladi Breznického. V prostorách tamního Zámečku pak návštěvníci budou moct od 9 hodin ochutnat zabíjačkové speciality nebo se zúčastnit koštu koblih. Folklórní náladu dotvoří na nádvoří cimbálová muzika Popremýšláme. Z náměstí u Zámečku následně ve 13 hodin vyrazí folkloristé na tradiční fašankovou obchůzku. Hostující soubory ze Slovenska a Maďarska, ale třeba i z Brna budou od 15 hodin vyhrávat po tamních hospodách. V 18.30 hodin se diváci můžou těšit na scénická vystoupení Zrcadlo masopustu a později večer také na cimbálovou besedu všech souborů. Program potěší také příznivce pálenek. V areálu zámečku se v neděli od 18 hodin uskuteční Košt slivovice. Pondělní program bude patřit od 17.30 hodin filmům s folklórní tematikou. Poslední den, v úterý v 19 hodin fašančáři u Zámečku slavnostně pochovají basu. (kve)