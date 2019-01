Lukostřelba či dobové tance. Staré Město se ocitne ve středověku

Staré Město – Ukázka lukostřeleckých turnajů, historický šerm či řemesla středověku. To vše je přichystáno pro ty, kteří se rozhodnou navštívit akci s názvem Procházka středověkem. Již tuto sobotu ve 14 hodin se zájemci sejdou na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, aby zhlédli lukostřelecký turnaj vítězů Moravské ligy a lukostřeleckého sdružení CSWBS. A nejen to. Na programu je také ukázka středověké kuchyně, dobové keramik, představení plátnéřského či kovářského řemesla a tkaní látek. Mimo to se zájemci budou moct naučit některé ze středověkých tanců, zhlédnout historický šerm či ukázku seků ostrými zbraněmi. Organizátoři neošidili ani děti, pro něž má být k dispozici dětské kolbiště, jízda na ponících či práce s hlínou. (bla)