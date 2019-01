Letní kino v Hradišti nabídne zdarma kasovní trháky i Menzlovy hity

Po strništi bos, nový film s Thorem, živou ukázku srbské hudby v srbských filmech, ale i pětici filmů od Jiřího Menzela. Letní filmové kino v Uherském Hradišti startuje už 26. května a nabídne doslova filmové lahůdky. Zdarma tak mohou jeho návštěvníci shlédnout například i zahraniční novinky, které měly premiéru na sklonku minulého roku.

„Specialitou letošního promítání bude oslava osmdesátých narozenin Jiřího Menzela, které oslavíme jeho nejznámějšími snímky. Mimo to také druhého června na Dny slovanské kultury živě vystoupí srbská kapela,“ vyzdvihl přednosti letošního ročníku vysílání letního kina v Hradišti za Kino Hvězda Jaromír Orel.

Diváci by si však neměli nechat ujít ani kritiky oceňovaného Největšího showmana s Hughem Jackmanem či remake filmu Jumanji. Celkem nabídne letní kino ke zhlédnutí od konce května do začátku září osmnáct snímků, a to vždy po jednom za týden v sobotu nebo pátek.