Kunovické koupaliště se přenese do 60. let

Kunovice – Rádi si občas vzpomenete na horké letní dny na koupalištích s hudbou Waldemara Matušky či Karla Gotta? Kunovické koupaliště pořádá jedinečnou možnost ponořit se opět do dob minulých. O víkendu od pátku 10. do neděle 12. srpna, vždy od 10 do 19 hodin, se tam uskuteční akce s názvem Pohodový retro víkend, který se ponese v duchu 60. let minulého století. Na místě nebude chybět retro hudba, výstava s kočárky, panenkami a cedulemi nebo také bufet ve stylu 60. let, kde zájemci dostanou třeba vlašák z papíru, chlebíčky a další pochoutky. Pro návštěvníky, kteří se akce zúčastní v dobovém koupacím oblečení organizátoři připravili překvapení. (kve)