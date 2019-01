Kunovická škola U Pálenice pětadvacetiletá

Kunovice – Základní škola U Pálenice v Kunovicích bude mít v sobotu od devíti do 22 hodin co oslavovat. Do jejích lavic docházejí žáci už čtvrt století. A protože pětadvacet let je čtvrtka stovky, program slavnosti je rozdělen do čtyř částí. Zahájení s překvapením začne před školou v devět hodin. Ve všech prostorách školy si mohou návštěvníci od půl desáté užívat opravdovou všehochuť, ukázky výuky a výukových technik a volnou prohlídku vzdělávacího ústavu. Ten jim nabídne prodej předmětů se svým logem, výherní ročenku a almanach. Podle scénáře by měl 17 do 22 hodin probíhat happening, hry a soutěže pro děti s překvapením večera. K dobré pohodě bude vyhrávat skupina Pool. (zs)