Kunovice - Výstavu sbírky krojovaných panenek Marie Hoferkové přichystá sama sběratelka za pomocí Zdeňky Schneiderové. Do mařatických, polešovických, staroměstských, kyjovských a mistřínských krojů obléká panenky ze sedmdesátých let, s nimiž si hrávaly její dcery. Expozice bude ke zhlédnutí od pátku 28. září, kdy ji v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích zahájí vernisáž konaná v 18 hodin. Potrvá pak do 3. října. (tul)