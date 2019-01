Kroje z Uherskobrodska na skok v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště - Navštívit výstavu v Uherském Brodě téměř z pohodlí svého domova nabídne v úterý Café 21 v Uherském Hradišti. Zájemci, kteří na místo dorazí v 17 hodin, se mohou podívat na sestřih vernisáže Řemeslo jako vyšité, Výstavu věnující se krojům Uherskobrodska si je možné momentálně prohlédnout v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, a to až do 28. ledna 2018. Součástí akce bude rovněž promítání několikrát oceněného dokumentu o výrobě svatebního kroje z Březové nazvaného Březovská nevěsta. Společně s výstavou byla v Uherském Brodě představena i stejnojmenná publikace, také to bude součástí podvečera v hradišťském Café 21. (bm)