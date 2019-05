Krajinou vína za Muškátem moravským

Slovácko – Ve čtvrtek od 21.30 hodin si nenechejte na ČT2 ujít pátý díl seriálu Krajinou vína. S Václavem Žmolíkem můžete putovat ze starobylého hradu Buchlova do Šlechtitelské stanice v Polešovicích, a to za tajemstvím odrůdy bílého vína Muškátu moravského. „Jde o jednu z nejznámější a nejrozšířenější tuzemskou odrůdu, která byla před 32 roky zapsána do Státní odrůdové knihy. Muškát moravský byl vyšlechtěn z bílých odrůd Muškát Ottonel a Prachtraube, v českých vinicích se pěstuje od roku 1987,“ informoval Zdeněk Habrovanský, vedoucí Šlechtitelské stanice Polešovice. S Václavem Žmolíkem můžete zítra navštívit vinaře Břetislava Jakubíka ve Zlechově nebo Vinařství Vaďura v Polešovicích. Hezké zážitky vám připraví jeho návštěva na Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá nebo Živá voda. Pátý díl seriálu Krajinou vína se bude opakovat na ČT2 v pátek v 18.15 hodin.