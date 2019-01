Konec roku přivítají v Drslavicích výstavou a zpíváním

Drslavice – Konec roku oslaví v Drslavicích výstavou, zpíváním a samozřejmě i tradičním setkáním na Pepčíně. Nejen milovníky kávy zve vedení obce na výstavu Když zavoní káva. Ta bude k vidění 29. a 30. prosince v suterénu Obecního domu. "Prosíme, aby nám obyvatelé Drslavic, ale i lidé z okolních obcí půjčili mlýnky na kávu všech typů, zajímavé nádobí, keramiku, porcelán, zkrátka vše spojené s kávou. Věci přinést do 22. prosince," vyzval starosta Drslavic Rostislav Mihel. Výstava bude otevřená v pátek 29. prosince od 15 do 18 hodin a v sobotu od pak mezi 14. a 15. hodinou. Přibližně od 16 do 19 hodin se návštěvníci expozice mohou těšit na prezentaci, ukázku pražení kávy a ochutnávku. Kromě výstavy si mohou zájemci v sobotu 30. prosince přojít zazpívat ke kapličce. Akce začne v 15 hodin a vystoupí na ní děti z MŠ a školní družiny, schola Hradčovice, mužský sbor z Hradčovic a Vlčnovské búdové umělkyně.

Poslední den v roce se nejen obyvatelé Drslavic, ale i Vlčnova, Hradčovic a dalších obcí střetávají na místě, kde v minulosti stál zámek Pepčín. Bude tak tomu i letos, a to v 11 hodin. V pravé poledne si pak všichni příchozí zazpívají společně hymnu. (bm)