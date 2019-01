Kino Hvězda nabídne dětský filmový festival Malé oči

Uherské Hradiště - Po Praze, Prostějovu, Zábřehu na Moravě a Jihlavě doputuje 5. ročník dětského filmového festivalu Malé oči také do Uherského Hradiště. Od čtvrtka 29. listopadu do neděle 2. prosince nabídne tamní kino Hvězda krom spousty zábavných (i poučných) filmů pro děti také interaktivní prohlídku zákulisí kina "Kino všemi smysly" a minifestival IQ Play s hrami, hlavolamy a stavebnicemi. V neděli bude od 15 hodin ve Hvězdě probíhat autogramiáda a čtení z nové dvojjazyčné kiny Dráček s autorem Peterem Rochem a herci Davidem Vackem a Pavlínou Hejcmanovou. „Festival přinese výjimečně pestrou nabídku filmů pro děti. Hvězda zahraje očekávanou českou pohádku Čertí brko, divácky úspěšná Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny i pokračování nestárnoucí klasiky Pat a Mat: Zimní radovánky,“ uvedl Jaromír Orel z kina Hvězda. Po skončení dokumentu Planeta Česko se budou diváci moci těšit na naučný kvíz přírodovědného centra TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště pro děti i dospělé. Ten zábavnou formou osvěží znalosti zajímavostí a rekordů české přírody. Každý správně vyluštěný kvíz bude odměněn drobnou cenou.

Mezi speciální projekce patří nové pásmo od Anifilmu Karkulka a sedm trpaslíků. Tradiční i nové pohádky, jak je neznáme, zpracovali autoři z řad nastupující generace domácích animátorů. Pásmo Pragueshorts dětem představí nejlepších deset krátkých animovaných filmů z České republiky, Litvy, Estonska, Švédska a Německa, vybraných dětským dramaturgickým týmem. Klasické české krátké pohádky zastoupí pásmo Čertovné pohádky.

Foyer kina zaplní putovní hravá výstava IQ Play, na které budou k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Od 29. 11. až do 5. 12. budou zájemcům všech generací za mírný poplatek k dispozici vždy od 13 do 20 hodin. Pro zvídavé malé oči Městská kina připravila interaktivní prohlídku zákulisí kina, nazvanou Kino všemi smysly.