Kino Hvězda láká na trojici dokumentů Hitler versus Picasso

Uherské Hradiště - S nabídkou trojice dokumentů, zabývajících se nejzajímavějšími tématy výtvarného umění přichází kino Hvězda v Uherském Hradišti. V prvním z nich provede diváky Oscarový herec Toni Servillo na fascinující cestě mezi pěti současnými výstavami velkých a nacisty zapovězených umělců v New Yorku, Paříži, Nizozemsku a Německu. Díla „zvrhlého umění“, která už neměla spatřit světlo světa, se konečně vrací do galerií. Díky vyjímečnému dokumentu Hitler versus Picasso budou představeny také divákům kina Hvězda, a to v úterý 2. 10. v 15 hodin v rámci Bia Senior a ve středu 3. 10. ve 20 hodin jako program ARTkina. Listopad přivane Van Gogha a prosinec Caravaggia.

„Film plný unikátních archivů a pohnutých svědectví skládá příběh systematické destrukce a rabování – od osudu rodiny galeristů Bernheimerových, která skončila v koncentračním táboře, až po neuvěřitelnou kauzu Cornelia Gurlitta, syna nacistického kolaboranta a sběratele umění. Na 1500 děl, mezi nimiž nechyběly dosud neznámé obrazy Picassa nebo Moneta, bylo odhaleno teprve v roce 2010 a jejich cena byla vyčíslena na více než milion eur. Fascinujících snímek o jejich osudech okouzlil odbornou kritiku i veřejnost,“ poznamenal Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště.