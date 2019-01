Kateřinský jarmark v Brodě láká na lidová řemesla, trhy i doprovodný program

herský Brod – Už 13. ročník Kateřinského jarmarku uspořádá v sobotu na Masarykově náměstí v Uherském Brodě tamní radnice. Celodenní prodej výrobků lidových řemesel, hraček, adventních dekorací, občerstvení, zabijačkových specialit a dalších pochutin je tam naplánovaný od 9 do 18 hodin. Až do 20. 30 však má akci doprovázet bohatý kulturní program. Dopoledne tam vystoupí soubory a seskupení Amos, Holúbek, Súsedé, DDM Gymnastika, Olšavěnka, DDM Aerobic, JAKUB a Domino. Od 13 do 20. 30 se pak návštěvníci jarmarku mohou těšit na Kontušovku, Legendu o svaté Kateřině, Kopaničárek, Oldšavu, Heligonkáře, Rozmarýn, a Megafon. V 17 hodin se uskuteční slanostní rozsvícení vánočního stromu. Po něm pak zahrají a zazpívají Kateřina Knapová, Děvčice, Ukulele Troublemakers a Fuerza Del Fuego. Prodej zabijačkových specialit se na Masarykově náměstí nud konat už od pátku 23. listopadu.