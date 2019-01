Josef Zimovčák dorazí v pátek do Drslavic i s cyklotour

Drslavice - Cyklotour Na kole dětem v pátek vpodvečer dorazí do Drslavic. Akci pořádá jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák. Kolona vyjela 30. května z Ostravy a 9. června by měla dorazit do Domažlic. Druhá a třetí etapa benefiční akce na podporu onkologicky nemocných dětí vede přes Slovácko. Cyklisté se v pátek zastaví v Uherském Brodě, Vlčnově, Podolí a zakotví okolo 16 hodiny ve sportovním areálu v Drslavicích. Tam na zájemce čekají závody dětí na kole „O pohár Josefa Zimovčáka“, vystoupení Veleťánku a CM Vinár a ve večerních hodinách koncert skupiny Reflexy. (bm)