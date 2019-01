Jaroslav Čermák a Jakub Tomala, pedagogové hradišťského gymnázia, budou hosty ta

"Pana Čermáka jsem již před lety měl za hosta dopoledního pořadu určeného pro studenty gymnázia a jednoznačně se mi tehdy potvrdilo, že je to velká osobnost, člověk velmi vtipný a moudrý. Takového jsem ho poznal i jako pokušitel matematických věd v prvním ročníku, kdy jsem měl tu čest být jeho žákem," představuje jednoho ze svých hostů moderátor David Vacke a dodává: "Když dokázal něco naučit i takového lempla jako jsem byl na gymplu já, tak to už je co říct."

Druhým Vackeho respondentem je známý folklorista, tanečník, sbormistr Viva la musica a Čermákův mladší kolega Jakub Tomala.

"Sám jsem zvědavý, jak moc se mi podaří Jakuba rozpovídat a prolomit tak jeho pověstnou skromnost. Ale, že má o čem povídat, o tom není pochyb," těší se Vacke i na třetího "do party".

Jakuba Tomalu pak doprovodí do Kafe uprostřed také celá kapela Čtyři z tanku a Psík, které je Jakub součástí. "Toto speciální hudební uskupení jednak několika písničkami zpestří naše samotné povídání, ale navíc se po jeho skončení dočkáme ještě zhruba hodinového koncertu," zdůrazňuje Vacke, jehož talk-show vypukne na dvoře zmiňované kavárny v Prostřední ulici ve středu 29.srpna v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné, místa je možné si dopředu rezervovat přímo v kavárně. (dck)