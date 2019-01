Jana Malá ukáže čínskou tušovou malbu v Ostrohu

Uherský Ostroh - Z Uherského Ostrohu se budou moct přenést až do daleké Číny ti, kdo ve středu vyrazí na výstavu do zámecké galerie ostrožského zámku. Pomůže jim k tomu nové expozice nazvaná Čínská tušová malba, a to v podání autorky Jany Malé. Výstava tam bude k vidění od středy až do 25. května. Autorka se naučila tomuto druhu umění na kualalumpurské univerzitě Universiti Tungku Abdul Rahman v hlavním městě Malajsie pod vedením mistra Sum Kwai. „Ostrožská výstava dokumentuje průřez její tvorbou od obrazů adjustovaných do čínských svitků, se kterými vypomáhala rámařka May Pan z Kuala Lumpur, až po její nejnovější tvorbu představovanou krajinkami a zátišími,“ shrnul Lukáš Maršík z infocentra v Uherském Ostrohu. Vernisáž začne ve středu v 17 hodin. (bm)