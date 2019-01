Jan P. Muchow & Antagonists zahrají v klubu Mír

Uherské Hradiště - Audiovizuální živé koncertní provedení scénické hudby a písní, které Jan P. Muchow napsal pro filmy Samotáři, Ve stínu, Teorie tygra, Grandhotel, Ženy v pokušení, Krásno, Yuma, Jedna ruka netleská, Normal, Václav a další, si v pátek 2. listopadu od 20 hodin budou moct vychutnat posluchači v uherskohradišťském klubu Mír. „Unikátní koncertní projekt nabízí průřez autorskou tvorbou Jana P. Muchowa pro film, ve výjimečném spojení osobností české hudební scény. Program se skládá ze scénické hudby a písní Muchovem napsaných výhradně pro jednotlivé filmy,“ lákají pořadatelé. Zazní tak legedární Lucky Boy z filmu Samotáři vedle křehkého tématu z filmu Grandhotel, aktuální Cowboy Of The River z Teorie tygravedle temných tónů z filmů Ve stínu a Normal, nebo hravé ústřední téma z diváckého hitu Ženy v pokušení vedle westenovské Out Of Shadow z polského filmu Yuma, kde pro film poprvé spojili své síly Jan P. Muchow a Václav Havelka, aby nahráli ústřední píseň.