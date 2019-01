Jalubí bude popatnácté plné strašidel

Jalubí – Strach i adrenalin. To bude v pátek večer stezka plná strašidel v Jalubí. Její 15. ročník uspořádají místní skauti s dobrovolníky z Živého Jalubí. Zatímco dospělí si budou stezky užívat, s adrenalinovou zábavou budou možná mít problém některé děti. Za strašidly se mohou Jalubští i přespolní vydat v pátek, a to v 17 hodin. Akce odstartuje za tamním kulturním domem. Poté už se účastníci stezky odvahy ocitnou na různých místech v intravilánu nebo extravilánu obce strašidlům tváří v tvář, což bude opravdu stát za to. V rámci děsivého večera prožijí jeho účastníci také plno překvapení a zábavy. Při putování za strašidly nebude v ulicích obce svítit pouliční osvětlení, možná bude účastníkům akce odepřeno i používání kapesních svítilen. Pořadatelé upozorňují, že rodiče bojácných dětí by s nimi měli zvolit trasu, na níž se vyhnou hodně drsným strašidlům. (zs)