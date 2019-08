Jak navázat na impresionisty si můžete poslechnout na Velehradě

Paul Cézanne byl významu osobností světového malířství a jeden z čelních představitelů impresionismu. Pokud se o tuto osobnost a její vliv zajímáte, pak přijďte 14. srpna v 18 hodin na Velehrad, do sálu kardinála Špidlíka. Proběhne v něm přednáška o jeho významu pro Školu vidění. Škola vidění je projekt, podle něhož by mělo být malování pro člověka stejně samozřejmé, jako čtení a psaní. Přednášku povede Doris Windlin. Švýcarsko-česká malířka ve svých dílech věrně navazuje na tvorbu impresionistů. Ve svých obrazech přenáší styl z 19. století do současnosti a zachycuje v něm mrakodrapy, automobily nebo jen obyčejné hospodské štamgasty.