Hvězdy folkrocku vystoupí na uherskobrodské hvězdárně

Do hvězdárny se většinou chodí dívat na hvězdy, planety apod. Ale ne často na koncert dvou folkrockových skupin. Ve středu 14. srpna tomu však tak bude. V uherskobrodském planetáriu se představí hudební skupiny Venca‘s group a Žlutá ponorka, aby vám zahrály to nejlepší ze svého repertoáru, který sahá až do 60. let. Přijďte a poslechněte si pořádný folkrock v netradičním prostředí. Jediné, v co musíte doufat je, že nezačne pršet, jinak hvězdy neuvidíte. Koncert začne o půl osmé večer.