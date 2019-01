Husu upečou ve Slováckém muzeu s předstihem

Uherské Hradiště - Již tradičně v rámci programu Vaříme v muzeu! se první sobotu v měsíci v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech rozline příjemná vůně. Návštěvníci se totiž mohou těšit na vaření husích specialit. „Každý z nás si spojí pečenou husu s oslavou hodů, a to nejen o svátku svatého Martina. Ovšem pečínka není jediná dobrota, která se z husy připravovala,“ sdělila etnografka Lenka Vlková. Anna Káčerová připraví pochoutky nejen z husího masa ale také z drobů. Na co konkrétního se můžete těšit? „Před zraky návštěvníků uvaříme husí kaldoun, paštiku z jater a pečenou husu s lokšemi,“ doplnila Vlková. Gastronomická akce se uskuteční v sobotu 3. listopadu od 9 do 12 hodin. (pp)