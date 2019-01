Hradišťský Mír se ponoří do rytmu blues

Uherské Hradiště – Po více než dvaceti letech zavítá do Uherského Hradiště blues-rocková skupina Krausberry. Kapela vystoupí v sobotu 14. dubna od 20 hodin v uherskohradišťském klubu Mír. Historie skupiny sahá do 80. let minulého století, kdy ji založil zpěvák Martin Kraus. Na začátku 90. let se členové kapely rozešli, po pěti letech se opět zformovali. „Krausberry hrají tvrdé, čisté blues, mají krásné texty, které jsou někdy malinko dvojznačné a velmi vtipné,“ prohlásil o hudební skupině jeden z organizátorů koncertu Jan Gajdošík. Dalším lákadlem pro případné zájemce je fakt, že šestice hudebníků vyráží na koncerty prakticky pouze na území Čech a na Moravu zavítá málokdy. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na Míru nebo na webových stránkách klubu. (mm)