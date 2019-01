Hradišťský aquapark otevře strojovnu pro veřejnost

Uherské Hradiště – Podívat se do zázemí aquaparku v Uherském Hradišti nabízí ve čtvrtek 22. března jeho vedení. Tradičně u příležitosti světového Dne vody mají zájemci možnost prohlédnout si podpalubí aquaparku. S průvodcem si budou moct lidé projít technického zázemí pod bazény, a to v době od 13.30 do 15.30 hodin. Délka prohlídky je asi 30 minut. Skupinky by měly mít maximálně 15 osob včetně dětí. "Na prohlídky je nutné se objednat. Svůj zájem nahlaste na recepci aquaparku nebo na e-mail: marketing@aquapark-uh.cz," zdůraznila Ladislava Vidláková, marketingová pracovnice aquaparku v Uherském Hradišti. (bm)